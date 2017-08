Com recuperação de lesionados, Palmeiras treina na Academia

A torcida do Palmeiras tem ao menos um motivo para se animar com a partida deste domingo, contra a Chapecoense, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália. Após dois dias de folga, o Verdão se reapresentou para os treinos na Academia de Futebol tendo Mayke, Juninho, Moisés, Willian e Thiago Martins como principais novidades.

O lateral-direito torceu o tornozelo em treino antes do segundo jogo contra o Barcelona de Guaiaquil, que terminou com a eliminação do Alviverde das oitavas de final da Copa Libertadores. Juninho sofreu o mesmo problema na partida contra o Atlético-PR, enquanto Willian se recupera de uma lesão muscular na coxa e Thiago Martins de uma operação no joelho.

Das novidades, apenas Moisés não estava lesionado. Contra o Barcelona, o camisa 10 sofreu uma pancada no joelho direito, o mesmo operado em fevereiro, o que fez com que o local inchasse. Cuca optou por poupar o atleta no domingo, contra o Vasco, mas já tinha avisado de que o meia não deveria ser problemas para o duelo deste domingo, contra a Chapecoense.

O único novo desfalque será Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reservas, domingo. Além dele, Jailson, Mina e Dudu estão se recuperando de lesões e não foram a campo. O goleiro e o atacante têm prazo de recuperação de quatro semanas, enquanto o defensor deve ficar três meses afastado.

Nesta quinta-feira, o Verdão treinará em dois períodos na Academia de Futebol. De manhã, a atividade será liberada para a imprensa. Com 33 pontos, o Palmeiras é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro.