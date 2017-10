Com gol de calcanhar, Alemanha goleia e encerra Eliminatórias com 100%

A partida não valia nada em termos de classificação para a Copa do Mundo, mas isso não impediu o time misto da Alemanha de fazer uma boa apresentação e manter os 100% de aproveitamento. Neste sábado, o time de Joachim Low goleou o Azerbaijão por 5 a 1 e finalizou as Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo na primeira colocação.

O primeiro tento do time germânico saiu logo aos oito minutos e foi um golaço. Após cobrança de escanteio, a bola passou entre as pernas de Garayvev e sobrou na segunda trave para Goretzka, que bateu de calcanhar e estufou as redes.

O gol no início, porém, pareceu tirar a atenção dos alemães, que sofreram o empate aos 33 minutos. Mustafi sentiu problema muscular ao tentar acompanhar o contra-ataque do Azerbaijão, Sheydaev avançou em velocidade, entrou na área, cortou Rudiger três vezes e chutou para deixar tudo igual na Alemanha. O segundo golaço na partida.

A situação, porém, se normalizou na etapa final. Aos nove, Sandro Wagner desempatou em cruzamento de Julian Brandt. Em seguida, a goleada foi consolidada em dois minutos, com Rudiger aos 18, e Goretzka, aos 20. Por fim, Enre Cam fechou o marcador aos 36 minutos.

Com o resultado, a Alemanha foi aos 30 pontos e encerrou as Eliminatórias da Copa do Mundo com 100% de aproveitamento. Foram 43 gols marcados e apenas quatro sofridos. No mesmo horário, a Irlanda do Norte foi derrotada pela Noruega, mas garantiu sua vaga na repescagem com 19 pontos ganhos.