Com falta de vitaminas, Pedrinho só volta a ser opção contra o Coritiba

O Corinthians novamente não contará com o meia-atacante Pedrinho no seu banco de reservas contra o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. O novato de 19 anos ainda está fraco fisicamente, na visão da comissão técnica, mais de um mês após passar por cirurgia para extração das amígdalas.

“O Pedrinho perdeu muito peso depois da cirurgia. Isso é nítido. Os exames mostraram que ele precisa melhorar em relação às vitaminas no corpo. É um jogador que tem dificuldade para se alimentar. Por isso, ainda não teve uma sequência”, comentou o técnico Fábio Carille, que só voltará a relacionar o prata da casa diante do Coritiba, em 11 de outubro, em Itaquera.

Um dos destaques do Corinthians na conquista da última Copa São Paulo, Pedrinho tem 16 jogos como profissional, o último deles diante do Sport, em 5 de agosto, e um gol marcado. Após desencantar na vitória por 2 a 0 sobre o colombiano Patriotas, ainda pela Copa Sul-Americana, o desnutrido atacante comemorou com um jantar em uma conhecida rede de fast food.

Apesar de esperar mais de Pedrinho fisicamente, Carille fez questão de ponderar que confia no garoto. “O amadurecimento acontece jogando, deixando as coisas bem determinadas. O Pedrinho até já iniciou um clássico no Morumbi. Vai amadurecer com as oportunidades”, garantiu, referindo-se ao empate por 1 a 1 com o São Paulo, no primeiro turno do Campeonato Paulista.

Pedrinho não é a única revelação do Corinthians que a comissão técnica trata com cautela. Também campeão da Copinha neste ano, o centroavante Carlinhos voltou a ser relacionado diante do Cruzeiro, mas Carille demonstrou resistência à ideia de utilizá-lo no segundo tempo. O treinador lembrou que o atleta sofreu uma série de lesões nesta temporada.