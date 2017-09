Carille vê time “puxando a perna” e pode poupar contra o Racing-ARG

O técnico Fábio Carille já afirmou diversas vezes que pretende brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, mas alguns sinais de cansaço apresentados pelo elenco contra o Vasco, no último domingo, em Itaquera, podem indicar algumas modificações na equipe para o duelo contra o Racing-ARG, marcado para quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Avellaneda, pela volta das oitavas de final do torneio continental.

“Vou colocar aquilo de melhor que tiver, junto com o departamento médico. Vi alguns jogadores colocando a mão na perna, vamos esperar a reapresentação para ver. Vamos colocar o melhor que tivemos para depois pensar no clássico de domingo. Como sem´re, é trabalhar junto com o DM para fazer o melhor do Corinthians no jogo de quarta”, afirmou o treinador, que viu as chances de título nacional crescerem com o triunfo por 1 a 0 e as derrotas de Grêmio e Santos, concorrentes diretos.

Depois de passar quase um mês inteiro com apenas três jogos, o Alvinegro já fez os mesmos três neste mês, após a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Além disso, Carille optou por escalar seus melhores atletas tanto no clássico contra o Santos quanto no jogo de ida contra o Racing-ARG, sem dosar certo descanso a nenhum dos seus titulares.

Os únicos que não atuaram no trio de partidas foram o lateral esquerdo Guilherme Arana, que estava machucado nos dois primeiros, e o volante Gabriel, que cumpriu suspensão no confronto diante do Vasco. “Eu senti um pouco a perna puxar em algumas oportunidades, mas é normal, é a fibrose da lesão”, comentou Arana, que vê na sequência de jogos a melhor forma de se recuperar totalmente do estiramento no músculo reto femoral da perna direita.

Se a dupla tem boas chances de aparecer tanto na Argentina quanto no clássico, nomes como o meia Rodriguinho e o centroavante Jô podem receber descanso. É possível que haja alguma modificação até na lista de relacionados para a viagem a Buenos Aires, marcada para a manhã de terça-feira.

Para o treinador, o fator que mais preocupa é atuar sob o forte sol que tem aparecido na cidade de São Paulo nas últimas semanas no final de semana. O Majestoso está marcado para as 11h do domingo, no Morumbi, e é visto como um duelo essencial para o clube do Parque São Jorge.

“Essa questão aí, o que mais me preocupa é esse jogo ser às 11h no Morumbi. Precisa ter o tanque cheio se pegar o calor que tem aparecido durante a semana. É algo para se pensar, sim, amanhã (segunda-feira) eu vou me reunir para a gente direcionar algumas coisas”, concluiu Carille.