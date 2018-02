Carille se diz tranquilo com escalação de Vital como titular

Aos 20 anos e em seu terceiro jogo pelo Corinthians, o meia Mateus Vital terá a responsabilidade de ser titular da equipe justamente na estreia na Copa Libertadores da América. O novato foi o escolhido do técnico Fábio Carille para substituir o experiente e suspenso Rodriguinho contra o Millonarios, na noite desta quarta-feira, em Bogotá.

“Não tenho o que conversar com ele. Vem treinando bem, entrou muito bem no clássico. Ainda não jogou uma Libertadores, mas já participou de grandes jogos, de Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo jovem, passa tranquilidade pelo que vem apresentando”, confiou Carille.

Como comentou o próprio treinador, a entrada de Vital já foi estudada no decorrer da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no sábado, em Itaquera. Na ocasião, Carille abriu mão de contar com um centroavante para montar o seu ataque com uma linha de quatro jogadores.

“Isso não quer dizer que não podemos usar um 9, o Sheik, o Lucca, o Júnior Dutra, o Danilo…. Vamos jogo a jogo. A resposta que tivemos no clássico foi muito boa, e não tivemos tempo de treinar outra situação. Optamos por seguir assim”, explicou Carille.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com