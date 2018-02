Mateus Vital vai ser o substituto de Rodriguinho contra o Millonarios

O jovem meia Mateus Vital foi o escolhido do técnico Fábio Carille para repor a baixa de Rodriguinho contra o Millonarios, em Bogotá, na primeira partida do Corinthians na Copa Libertadores da América deste ano. O jogador vindo do Vasco treinou como titular na véspera do duelo.

Em um campo anexo ao El Campín, onde será disputado o jogo, Carille ensaiou os seus titulares em um enfrentamento em campo reduzido com Vital como única novidade. O restante do time será o mesmo que empolgou a torcida na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras no sábado, em Itaquera.

Assim, o Corinthians atuará com esta formação na sua estreia na Libertadores: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson.

Carille tinha a opção de voltar a escalar o seu time com um atacante de referência, Júnior Dutra, mas optou pela manutenção do esquema tático bem-sucedido no Derby. Assim, Viltal será utilizado pela terceira vez pelo treinador, após participar de parte da partida contra o Palmeiras e ser titular na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, no Pacaembu.

Já Rodriguinho ficará à disposição para um compromisso de Libertadores contra o venezuelano Deportivo Lara, em 14 de março, em Itaquera. O meia cumpre suspensão por ter sido expulso na noite em que o Corinthians foi eliminado da última Copa Sul-Americana pelo Racing, da Argentina.