Carille alcança 100 jogos como técnico e mira título internacional

O jogo deste domingo não será especial para o técnico Fábio Carille apenas por se tratar de um clássico, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista. Contra o São Paulo, no Morumbi, o antigo pupilo de Tite e Mano Menezes alcançará a expressiva marca de 100 partidas no comando do Corinthians.

“Passaram-se 117 técnicos pelo Corinthians, e eu vou ser o 18º a chegar à marca de 100 jogos. Não é fácil. Só 14% conseguiram. Estou muito orgulhoso mesmo e feliz por tudo isso”, comentou Carille, que, em 99 partida, acumulou 51 vitórias, 29 empates e 19 derrotas, comemorando 127 gols e lamentando 74.

Apesar de ainda novato na profissão, Carille já construiu um currículo expressivo a serviço do Corinthians. Em sua primeira temporada como técnico efetivo, no ano passado, surpreendeu os críticos e conquistou os títulos paulista e brasileiro. Agora, a meta é a Copa Libertadores da América.

“Neste momento, um título internacional é importante. A Libertadores… Quem sabe um Mundial?”, sonhou Carille, que era auxiliar de Tite nas conquistas desses dois torneios em 2012. O técnico, contudo, tem consciência das dificuldades de repetir o feito. “Estamos no processo de achar a formação ideal, o time, para poder pensar mais alto depois”, colocou os pés no chão.

Seja como for, Carille já está na história do Corinthians. Corintiano desde a infância, ele resumiu o que o clube representa na sua vida: “Tudo”. Depois, reforçou mais um sonho, que vai além de um título internacional. “Quero mudar essa cultura do Brasil e permanecer muitos anos como técnico de um clube grande”, avisou.