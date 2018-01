Capixaba recebe apoio de Carille e companheiros para evoluir na defesa

Elogiado pela colaboração com o ataque do Corinthians, o lateral esquerdo Juninho Capixaba ainda causa preocupação no sistema defensivo da equipe chefiada por Fábio Carille. O sucessor de Guilherme Arana recebeu apoio do comandante e dos seus companheiros para demonstrar evolução nas próximas rodadas do Campeonato Paulista.

“Eu já o acompanho há muito tempo e sei que preciso trabalhar mais a parte defensiva”, assentiu Carille, antes de demonstrar confiança no jovem reforço que veio do Bahia. “Podem ter certeza de que o Juninho vai melhor a cada jogo, porque tem personalidade, coragem e gosta de aprender. É um menino que se dedica, que vai melhorar.”

A dedicação de Capixaba foi notada também por alguns colegas. Líder do elenco corintiano, o zagueiro paraguaio Balbuena contou que o novato está interessado em aperfeiçoar as suas virtudes na marcação.

“Vamos ajudá-lo com orientações. Ele tem qualidade e potencial. Ainda não pegou a nossa forma de marcar, de fazer os movimentos, mas é um jogador que nos procura, que pergunta. Essa vontade de saber como funciona já partiu dele, então vai aprender muito rapidamente”, tranquilizou Balbuena.

Durante o clássico contra o São Paulo, no entanto, nem todos foram tão pacientes com Capixaba. O lateral esquerdo ouviu broncas de Carille e recebeu algumas cobranças mais ásperas dos demais atletas de defesa. Nos minutos finais da vitória por 2 a 1, queixou-se de dores musculares e acabou substituído por Guilherme Romão.

Para Carille, Capixaba tem boas chances de estar melhor já no compromisso seguinte do Corinthians. Afinal, a sua equipe só voltará a atuar no domingo de 4 de fevereiro, quando enfrentará o Novorizontino fora de casa, e terá bastante tempo para treinar. “Será uma semana muito importante para ele”, afirmou o técnico.

Nem todos estão tão preocupados com as qualidades de Capixaba na defesa. O atacante Clayson tem gostado da parceria ofensiva que firmou com o novo companheiro. “O Arana é um excelente lateral, mas chegou a vez de outro fazer um grande trabalho. Somos uma válvula de escape para o Corinthians puxar contra-ataques”, comentou.