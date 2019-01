Bolt anuncia fim da meteórica carreira no futebol

O velocista aposentado Usain Bolt também anunciou, nesta terça-feira, que irá pendurar as chuteiras após breve passagem como jogador de futebol pelo Central Coast Mariners, da Austrália.

“Foi divertido enquanto durou”, declarou o jamaicano de 32 anos, se despedindo do seu segundo esporte. Bolt estava sem clube desde novembro de 2018, após não aceitar proposta de contrato do time australiano. O camisa 95 (em alusão ao seu recorde nos 100m rasos) participou de um período de treinamento com duração de dois meses na Oceania.

Apesar de breve, a carreira do jamaicano teve marcas interessantes. Nas duas partidas disputadas com o Central Coast Mareiners, o ex-velocista marcou dois gols e somou duas vitórias; média de um gol por jogo e 100% de aproveitamento.

Enjoyed getting some playing time tonight with the Central Coast Mariners FC. Thanks to all the fans who came out to support. #CCMFC #dontthinklimits #workinprogress pic.twitter.com/NM5pRMVLlf

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 31 de agosto de 2018