Balbuena se diz confiante com renovação: “Faltam detalhes”

Após se irritar ao ler que havia pedido € 4 milhões (R$ 16 milhões) para renovar o seu contrato com o Corinthians, com validade até o final do ano, o zagueiro Fabián Balbuena passou a se mostrar confiante em relação à permanência no clube que o projeto no futebol brasileiro.

“Para ser sincero, acho que vou ficar, sim. Faltam detalhes”, disse Balbuena, com um otimismo que contrasta com a negociação arrastada – os empresários do atleta são estrangeiros e de difícil contato com a direção corintiana. “Eles estão vindo de novo para falar com a diretora”, contou.

O que Balbuena não quer ouvir novamente são comentários sobre um possível desejo de ser recompensado com luvas de valores vultuosos para prorrogar o vínculo com o Corinthians. Pelo mesmo motivo, o centroavante peruano Paolo Guerrero e o zagueiro Pablo, seu antigo parceiro, acabaram fora do clube e deixaram de ser queridos por boa parte dos torcedores.

“É lógico que as notícias falsas me deixam meio chateado. São coisas que não estão certas, e o torcedor acaba acreditando. Tive que esclarecer isso (desabafou por meio de uma rede social), mas estou tranquilo. Sempre deixei bem claro o meu pensamento. Não tenho nada mais para falar”, retrucou.

Balbuena tem muito mais a falar sobre a fase do Corinthians dentro de campo. Após derrotas para Santo André (2 a 1) e São Bento (1 a 0) e empate com o Red Bull Brasil (1 a 1), o time do paraguaio reagiu com uma segura vitória sobre o Palmeiras (2 a 0) no sábado, em Itaquera.

“Estou 100% focado no meu trabalho, no que devo fazer para ajudar a minha equipe. Temos coisas a melhorar ainda”, concluiu Balbuena, ciente de que já despertou cobiça em clubes do Brasil e do exterior.

