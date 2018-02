Balbuena desabafa e reclama de “notícias falsas” sobre renovação

O zagueiro Fabián Balbuena veio a público nesta terça-feira para reclamar da divulgação de matérias a respeito da sua negociação para renovar contrato com o Corinthians. Apontando as notícias como coisas para “desestabilizar o clube”, ele manteve a posição de não ter pressa para definir o novo vínculo e alegou que qualquer valor veiculado é mentira.

“Queria esclarecer que as informações publicadas sobre minha situação por alguns sites são TOTALMENTE falsas. Como sempre falo, nem todas as cosias que sai na internet ou imprensa são verdade. O mais importante é o Corinthians aqui, esse tipo de informações vem de pessoas querendo desestabilizar o clube. Sempre deixei bem em claro minha posição. #AquiÉCorinthians”, disse o jogador, em meio a exclamações.

A revolta veio horas depois de o site Goal.com publicar que seus empresários pediram 4 milhões de euros (R$ 16 milhões) em luvas para selar a renovação por mais quatro anos. Dono de vínculo com o clube apenas até dezembro de 2018, o paraguaio é prioridade na lista de extensões de vínculo do clube desde o final do ano passado, mas ainda não deu qualquer resolução às tratativas.

Procurados pela Gazeta Esportiva, dirigentes não quiseram expor os valores desejados pelo defensor, mas deixaram claro que a negociação ainda tem um panorama otimista para os próximos meses. Depois de passar mais de um mês na Europa, um dos empresários do jogador, Renato Bittar, enfim veio ao Brasil para tratar do tema com a diretoria corintiana.

A ideia do Timão é deixar claro a Balbuena que, mesmo com um novo vínculo, o clube não impediria a realização de uma transferência caso esse fosse o desejo do jogador. Jô, que tinha contrato até 2019, mas liberado quando o Alvinegro recebeu uma proposta do Nagoya Grampus-JAP, foi usado como exemplo nas conversas.

Informada da situação, a direção alvinegra publicou nota oficial tratando como “inverídicos” os valores citados acima, sem especificar quais são os reais. “O Sport Club Corinthians Paulista informa que a negociação com o jogador Balbuena está em andamento. O clube não divulga os valores e declara inverídicas as informações publicadas pela imprensa”, afirma a nota.