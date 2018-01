Bahia anuncia dupla de reforços ex-Santos para 2018

Neste sábado, o Bahia anunciou a contratação, por empréstimo, de mais dois reforços para a temporada. São eles o atacante Kayke, ex-Flamengo e Santos, e o volante Gregore, ex-Santos. A dupla foi anunciada primeiramente aos sócios do Bahia por SMS, como o clube tem feito com todos os reforços.

Kayke, de 29 anos, foi emprestado ao tricolor baiano pelo Yokohama Marinos, do Japão. O contrato é válido até o fim do ano. O atacante, revelado pelo Flamengo, atuou em 2017 pelo Santos, também por empréstimo. O jogador também passou por Atlético Goianiense, ABC-RN, Vila Nova-GO e Paraná Clube, além de ter atuado no futebol europeu.

Gregore, de 23 anos, também chega ao Bahia por empréstimo de um ano, mas com opção de compra ao final do contrato. O volante pertence ao São Carlos-SP e defendeu o Santos B no Brasileirão de Aspirantes de 2017. Na competição, Gregore foi um dos destaques do Peixe, vice-campeão. No entanto, o jogador foi devolvido ao São Carlos.

Confira os reforços do Bahia para 2018

Douglas, goleiro

Nino Paraíba, lateral-direito

João Pedro, lateral-direito

Douglas Grolli, zagueiro

Léo Pelé, lateral-esquerdo

Mena, lateral-esquerdo

Elton, volante

Nilton, volante

Élber, atacante