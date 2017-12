Arthur Gomes se despede de Ricardo Oliveira: “Deixou seu legado”

Conforme confirmado pela Gazeta Esportiva na última terça-feira, o atacante Ricardo Oliveira não jogará mais pelo Santos. E a saída do centroavante já começa a ser sentida por seus companheiros. Nesta quarta, Arthur Gomes publicou uma foto ao lado do “Pastor” e escreveu uma mensagem de despedida na legenda.

“Obrigado por tudo, paizão. Cada conselho e ensinamento. Você deixou o seu legado no Santos. Sem palavras para sua pessoa e para o profissional que é. Que Deus te abençoe nessa nova etapa de sua carreira. Ah, é Oliveira!”, escreveu Arthur.

Em menos de uma hora, a publicação recebeu mais de 2,5 mil curtidas, e conta com comentários de jogadores do Santos, como Bruno Henrique, e do próprio Ricardo Oliveira, que agradeceu o carinho do ex-companheiro de equipe.

“Obrigado, irmão. Certamente vou ver você brilhando nos maiores cenários do futebol. Você é diferenciado. Te amo, filhão. Existem várias formas de viver a vida, a mais sublime é acreditar no valor da amizade e fazer das pessoas amigas um milagre”, respondeu Ricardo Oliveira.

Na última terça, o empresário de Oliveira, Augusto Castro, confirmou que o contrato do atacante com o Peixe, que chega ao fim no dia 31 de dezembro, não será renovado. O Atlético Mineiro surge como principal interessado em contar com o futebol do Pastor, já que Fred, atual centroavante do Galo, pode deixar a equipe.

As conversas para a extensão do contrato de Ricardo Oliveira haviam sido iniciadas em maio pelo então presidente Modesto Roma Júnior, mas foram ’emperradas’ por conta da eleição presidencial, que confirmou José Carlos Peres como novo mandatário santista. Logo em sua posse, o novo presidente afirmou que havia um “obstáculo porque ele (Ricardo Oliveira) quer dois anos” de contrato, enquanto o Peixe procurava renovar por apenas um ano. A declaração de Peres não foi muito bem recebida pela staff do atacante.