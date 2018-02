Após eliminação, Botafogo não descarta demissão de Felipe Conceição

A diretoria do Botafogo está mantendo contatos desde a derrota de 2 a 1 para a Aparecidense, que custou a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. O histórico vexame pode acabar respingando no técnico Felipe Conceição, que não tem seu emprego assegurado. A pressão em cima do presidente Nelson Mufarrej é muito grande, principalmente porque o treinador optou por uma mudança de esquema até então não utilizada.

Diante da Aparecidense, na primeira decisão para o Botafogo no ano, Felipe optou pelo inédito esquema com três zagueiros, que visivelmente não deu certo. Agora, ele sabe que isso pode ter um custo, embora, não dê sinais de que esteja temeroso.

“Não temo pelo meu trabalho. Penso em tirar lição, que o grupo cresça e que a gente consiga reverter essa situação já sábado. Temos que ser forte suficiente para assumir as coisas que acertamos e erramos. E buscar melhorar, que isso traga lições para a gente. Temos que usar isso como mola para impulsionar a reação, e não ficar na tristeza, no sabor da derrota até sábado”, disse Felipe, já falando das semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Um exemplo de que a pressão está grande é que um dos patrocinadores do clube, o empresário Felipe Netto, cobrou em redes sociais a demissão de Felipe, apagando o post um pouco depois por conta da repercussão.

A demissão de Felipe, porém, abriria margem para uma grande discussão interna. Metade da diretoria defende que Eduardo Barroca, técnico sub-20 e que era um dos assistentes de Jair Ventura, assuma o cargo. Mas há quem fale em um investimento maior, auxiliado por patrocinadores, para buscar um nome mais “cascudo”. Uma fonte ligada ao técnico Cuca afirmou a Mufarrej que o treinador gostaria muito de voltar a trabalhar no Glorioso.

Neste cenário de incertezas, o elenco retornou de Goiás nesta quarta-feira e volta a treinar nesta quinta-feira, quando começa a ser definida a escalação para o duelo contra o Flamengo. O esquema com três zagueiros será deixado de lado.