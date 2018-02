Botafogo dá vexame e é eliminado pela Aparecidense

O Botafogo protagonizou um grande vexame neste início de temporada. O Alvinegro carioca foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil ao ser derrotado, de virada, pela Aparecidense por 2 a 1, em partida disputada na noite desta terça-feira, no estádio Anibal Toledo. Agora, a equipe goiana vai enfrentar o Cuiabá, que despachou o Aimoré-RS.

O resultado foi justo porque o Botafogo foi um time confuso que conseguiu sair na frente do marcador, mas foi superado pela equipe de Goiás, que mostrou muito mais organização do que o mostrado pelo Alvinegro de General Severiano. Rodrigo Pimpão marcou no primeiro tempo para o time carioca, mas a Aparecidense voltou melhor para a etapa final e acabou conseguindo fazer história ao despachar o Botafogo.

O jogo – Armado com três zagueiros, o Botafogo começou a partida no ataque. E logo aos seis minutos, o time de General Severiano marcou o primeiro gol. João Paulo fez lançamento pelo meio, Rodrigo Pimpão ganhou da zaga e encobriu o goleiro Busatto. O atacante voltou a marcar depois de longo jejum, pois não fazia gol desde agosto do ano passado.

Só depois de sofrer o gol é que a Aparecidense passou a se preocupar com o ataque. Aos 15 minutos, Wagner arriscou de fora da área, Jefferson defendeu parcialmente, mas Nonato, que apanhou o rebote, estava em posição irregular. Três minutos depois, após rebatida de Igor Rabello, Thiago Ulisses experimentou de longe, mas mandou para fora.

O Botafogo só voltou a incomodar aos 23 minutos em lançamento de Dudu Cearense para Rodrigo Pimpão, que investiu pela direita, mas cruzou errado. Logo depois, o goleiro Busatto teve de sair de soco para evitar a penetração de Brenner. A Aparecidense revidou com um chute perigoso de Wagner que encobriu o travessão defendido por Jéfferson.

Aos 30 minutos, o time carioca teve a chance de ampliar em cobrança de falta na entrada da área, mas a cobrança de João Paulo encobriu o travessão.

O Botafogo criou outra boa chance aos 35 minutos, quando Felipe Costa falhou ao tentar dominar a bola e permitiu que Rodrigo Pimpão investisse pela esquerda. O atacante cruzou para a entrada de Brenner, mas o goleiro Busato saiu bem e aliviou o perigo. Um minutos depois, após jogada na área goiana, Arnaldo bateu, a bola desviou na zaga e sobrou para Pimpão encher o pé e mandar por cima.

Aos 42 minutos, Pimpão recebeu na esquerda e fez lançamento perfeito para Luiz Fernando, livre na área, mas o atacante concluiu muito mal.

A Aparecidense voltou mais empolgada para o segundo tempo e chegou ao empate logo aos dois minutos. Everton cruzou e o veterano Nonato se aproveitou da indecisão de Marcelo para cabecear sem chances para Jefferson. Animado com o empate, o time goiano partiu para buscar a vaga e quase complicou a vida do time carioca aos oito minutos em chute de Alex Henrique que obrigou o goleiro do Botafogo a defender em dois tempos, quase permitindo a entrada de Nonato.

O técnico Felipe Conceição decidiu trocar o ineficiente Brenner por Kieza para tentar sair do cerco imposto pela equipe goiana, mas o Botafogo encontrava muita dificuldade para pressionar. Logo depois, o treinador alvinegro trocou Dudu Cearense por Rodrigo Lindoso para tentar dar mais mobilidade ao time.

Só aos 18 minutos é que o Botafogo voltou a ameaçar em cruzamento fechado de Pimpão que quase surpreendeu o goleiro Busatto.

O time carioca encontrava cada vez mais dificuldade para organizar jogadas ofensivas e tentava administrar o resultado, uma vez que o empate garantiria a vaga.

Aos 37 minutos, Rodrigo Pimpão reclamou acintosamente de uma falta não marcada pelo árbitro e acabou recebendo cartão vermelho. Logo depois, a Aparecidense marcou o segundo gol. Após cruzamento na área, Gustavo Ramos cabeceou sem chances de defesa para Jefferson.

Com um jogador a menos e em desvantagem no placar, o Botafogo partiu de forma desesperada para buscar o gol do empate que evitaria a eliminação, mas apesar do esforço de Carli e Igor Rabello que se mandaram para o ataque, a Aparecidense conseguiu segurar o resultado..

Outros resultados

Mais dois jogos foram realizados nesta terça-feira, pela Copa do Brasil. O Oeste se classificou para a próxima fase ao empatar com o Brasiliense por 1 a 1, em jogo disputado no Distrito Federal. Nunes marcou para o Jacaré, enquanto Raphael Luz empatou para o Oeste.

A Inter de Limeira bateu o Rio Branco, do Acre, por 1 a 0 e também garantiu vaga. O único gol foi marcado por Tom.

FICHA TÉCNICA

APARECIDENSE-GO 2 X 1 BOTAFOGO-RJ

Local: Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Data: 6 de fevereiro de 2018 (Terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Cartão Amarelo: Wagner, Kaio Wilker (Apa);Gilson, Luiz Fernando, Arnaldo(Bota)

Cartão Vermelho: Rodrigo Pimpão(Bota)

Gols:

APARECIDENSE: Nonato, aos dois minutos, e Gustavo Ramos, aos 39 minutos do segundo tempo

BOTAFOGO: Rodrigo Pimpão, aos seis minutos do primeiro tempo

APARECIDENSE: Busatto; Everton, Felipe, Mirita e Helder; Uederson, Wagner, Tiago Ulisses (Cristian) e Alex Henrique (Gustavo Ramos); Aleilson (Kaio Wilker) e Nonato

Técnico: Márcio Azevedo

BOTAFOGO: Jefferson; Joel Carli, Marcelo e Igor Rabello; Arnaldo, Dudu Cearense (Rodrigo Lindoso), João Paulo, Luiz Fernando (Renatinho) e Gilson; Rodrigo Pimpão e Brenner (Kieza)

Técnico: Felipe Conceição