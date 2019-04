Após cinco dias internado, Pelé recebe alta e deixa hospital em Paris

Internado desde a última quarta-feira por conta de uma infecção urinária, Pelé recebeu alta médica nesta segunda e deixou o hospital em que estava em Paris, na capital da França. Em comunicado emitido, o Rei do Futebol agradeceu o apoio dos fãs e explicou o que aconteceu.

“Eu quero agradecer profundamente a vocês pelos seus pensamentos positivos e desejos de melhoras. Enquanto eu estava aqui em Paris, sofri uma severa infecção urinária que requisitou assistência médica e cirúrgica emergencialmente”, disse o ex-atleta.

Pelé foi internado há cinco dias por conta do problema no sistema urinário. Ele estava sob supervisão da equipe médica do hospital em Paris, tomou antibióticos e passou por uma bateria de exames. Após a melhora no quadro clínico, o ídolo do futebol mundial e do Santos recebeu alta e deve voltar ao Brasil nos próximos dias.

No momento da internação, Pelé estava na capital da França para participar de um evento com Kylian Mbappé, craque do PSG e da seleção francesa. Na ocasião, ambos postaram fotos, trocaram elogios e conversaram. O Rei do Futebol, inclusive, aconselhou o jovem de 20 anos a seguir no time parisiense a fim de ser eleito o melhor jogador do mundo.

Momentos antes de ser liberado da internação, Pelé recebeu a visita de Neymar. O astro do PSG e da Seleção Brasileira publicou em sua conta no Instagram uma foto ao lado do tricampeão mundial deitado em uma cama. Depois da postagem, o Santos replicou a imagem em suas redes sociais e exaltou o encontro da dupla.