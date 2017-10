Antes desafetos, Dudu diz que Lucas Lima seria bem-vindo ao Palmeiras

Envolvido em diversas polêmicas com o Palmeiras, o meia Lucas Lima não é exatamente querido pela torcida alviverde. Se depender do capitão Dudu, porém, o meia do Santos seria bem recebido na Academia de Futebol, caso fosse contratado pelo Verdão.

“Todo grande jogador é bem-vindo. O Lucas é um grande jogador, a gente sabe que aquelas provocações eram ele defendendo o clube dele, e a gente o nosso. Se vier, será muito bem-vindo, bem recebido. Espero que ele decida para onde quer ir, que seja feliz e possa jogar o melhor futebol dele”, disse o camisa 7.

A declaração de Dudu pesa neste caso, especialmente considerando que, durante o primeiro semestre, o capitão alviverde e Lucas Lima se desentenderam. No dia seguinte à eliminação do Palmeiras na Libertadores, o alvinegro postou uma mensagem enigmática no Twitter. Na oportunidade, ele escreveu “Bom dia com muito mais alegria”. Desde a derrota para o Verdão na final da Copa do Brasil, no ano passado, o jogador escreveu diversas postagens direcionadas à torcida rival.

“Nem estávamos preocupados com isso. Estávamos focados em duas competições. Eles estavam disputando só o Campeonato Paulista, dava tempo para falar essas besteiras. Nossa equipe está focada. Provocação sempre vai acontecer. Esperamos que dentro de campo possamos corresponder às expectativas e chegar à final do Paulista”, respondeu o camisa 7 na ocasião.

Lucas Lima ainda não sabe onde jogará em 2018. Com contrato no Santos até 31 de dezembro e livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube do mundo, o meia recebeu nos últimos dias uma sondagem do chinês Guangzhou Evergrande, comandado pelo técnico Felipão. Além da China, o Palmeiras também aparece como uma possível ‘casa’ para o camisa 10 na próxima temporada. Porém, o atleta segue com a intenção de jogar na Europa.

O Palmeiras enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Pacaembu. O Verdão está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e soma 43 pontos, mas segue na zona de classificação direta para a Copa Libertadores, já que o Cruzeiro, quarto colocado, tem um ponto a mais, mas foi campeão da Copa do Brasil e se garantiu no torneio continental.