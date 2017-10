Amigos, presidentes deixam em aberto transferência de Lucas Lima

Sentados lado a lado na apresentação e sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2018, em evento realizado nesta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na Zona Oeste de São Paulo, os presidentes de Santos e Palmeiras, Modesto Roma Júnior e Maurício Galiotte, respectivamente, tiveram de responder sobre o meio-campista Lucas Lima.

Questionado sobre o atual camisa 10 do Peixe, Modesto deixou a situação em aberto: “Ele continua no Santos até 31 de dezembro. Depois, ele decide, nós decidimos, e vamos avançar. É uma negociação entre duas partes e vai se encaminhar para o que for melhor para as duas partes. Foi feito uma proposta, está feito uma proposta [para o atleta]”, disse o mandatário.

Em um segundo momento, para reiterar que os rumores sobre uma possível ida do craque para o rival Palmeiras não o incomodam, o presidente do Alvinegro Praiano frisou a boa relação com Galiotte, pelo qual mantém contato diário e grande respeito.

“Não [incomoda o assédio do Palmeiras]. Eu e o Maurício [Galiotte] conversamos todos os dias, e temos um profundo respeito. Ele procura o melhor para o Palmeiras, e eu para o Santos. E assim a gente caminha”, acrescentou.

Seguindo a mesma linha, e despistando sobre qualquer tipo de contato com o atleta, Maurício Galiotte repetiu o discurso de que todo grande jogador interessa ao clube antes de ressaltar a força do atual elenco do Verdão.

“Todo grande jogador interessa para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos. Agora, eu trato com lealdade todo jogador que hoje está no Palmeiras, então nós falamos do elenco atual, de quem está conosco. Especulação a gente não trata”, afirmou.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, também presente no evento de lançamento do Paulistão do próximo ano, disse aguardar a definição das partes para depois, de repente, entrar em ação: “Lucas Lima tem contrato com o Santos. A gente tem que respeitar para ser respeitado. O Santos pode renovar ou não. Se ele não renovar com o Santos, se ele não for para fora, a gente passa a pensar na possibilidade. É um jogador que, livre, vai interessar a várias equipes, inclusive o Palmeiras”, completou.

*Especial para a Gazeta Esportiva