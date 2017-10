FPF apresenta Paulistão 2018 e define os grupos do torneio

O Campeonato Paulista de 2018 já tem seus grupos definidos. Nesta terça-feira foi realizado o sorteio do principal Estadual do país, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na Zona Oeste de São Paulo, com poucas mudanças em relação à edição anterior. O torneio segue com 16 equipes, divididas em quatro grupos, no entanto, terá mais flexibilidade em relação aos jovens em transição para o profissional. A competição começa dia 17 de janeiro e termina no dia 8 de abril.

Clodoaldo, Evair, Careca e Fábio Luciano foram os responsáveis pelo sorteio. O Corinthians dividirá o Grupo A com Linense, Ituano e Bragantino. O São Paulo terá como companhia no Grupo B a Ponte Preta, o Santo André e o São Caetano. No Grupo C o Palmeiras disputa as vagas para o mata-mata com o Novorizontino, o São Bento e a Ferroviária. Por fim, o Santos terá no Grupo D o Botafogo-SP, o Mirassol e o Red Bull. Vale lembrar que as equipes do mesmo grupo não se enfrentam na primeira fase.

Além da definição dos grupos da próxima edição do Campeonato Paulista, foram apresentadas algumas mudanças. Cada clube poderá inscrever 26 atletas para o Paulistão, dois a menos que nas últimas edições, porém, haverá outra lista exclusiva para jovens das categorias de base, a exemplo do modelo adotado no Campeonato Espanhol, em que não há um limite de jogadores. Buscando transformar o torneio em uma vitrine maior para os novos talentos, a FPF impôs apenas que cinco novatos sejam escalados ao mesmo tempo, evitando que determinada equipe entre em campo com um time inteiramente alternativo.

Nessa lista de atletas da base há alguns requisitos. O clube só poderá incluir certo jogador nessa “lrelação ilimitada” caso ele tenha 16 anos ou tenha nascido até 1997. Além disso, os jovens têm de estarem registrados, no mínimo, há 12 meses no clube e participado de ao menos uma competição de base.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. Todos os estágios do mata-mata contarão com duas partidas, repetindo a edição anterior. A pontuação segue sendo contabilizada mesmo após o fim da fase de grupos, ou seja, uma equipe poderá ultrapassar a outra em número de pontos, o que garantiria a ela decidir a classificação em casa nos jogos eliminatórios.

Já as duas equipes que somarem menos pontos cairão para a Série A2, independentemente do grupo que disputaram a primeira fase. Essa será a segunda edição com esse número de rebaixados, já que em 2015 nada mais, nada menos que seis equipes sofreram o descenso para o Paulistão passar a contar com 16 participantes.

Confira todos os grupos do Campeonato Paulista 2018:

Grupo A

Corinthians

Linense

Ituano

Bragantino

Grupo B

São Paulo

Ponte Preta

Santo André

São Caetano

Grupo C

Palmeiras

Novorizontino

São Bento

Ferroviária

Grupo D

Santos

Botafogo-SP

Mirassol

Red Bull

*Especial para a Gazeta Esportiva