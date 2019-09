11 /16 /16

No Brasileirão de 2013, Cássio voltou a brilhar no Morumbi. Defendeu um pênalti de Rogério Ceni aos 44 minutos do segundo tempo, evitou que o São Paulo ultrapassasse o Timão na tabela e manteve um jejum dos mandantes no Majestoso de seis anos na própria casa com o 0 a 0 daquela ocasião.