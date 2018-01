São Paulo entra em acordo com o River e vende Lucas Pratto

O centroavante Lucas Pratto não joga mais pelo São Paulo. O clube do Morumbi aceitou a proposta do River Plate de 11,5 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) e vendeu o jogador. Desse valor, embora detivesse apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, o Tricolor terá direito a 8,5 milhões de euros (R$ 32,9 milhões), já que acionou uma cláusula existente no contrato para receber mais do que o previsto.

Com isso, recupera e ainda lucra com o investimento feito em fevereiro de 2017, quando o comprou do Atlético-MG por R$ 20,5 milhões. O Galo, aliás, possuía 45% dos direitos econômicos, enquanto uma rede de supermercados de Belo Horizonte detinha os 5% restantes.

A principal razão para a transferência de Pratto foi a sua filha, que mora em Buenos Aires. Também pesou a favor da venda a sua percepção de que, jogando em seu país, a sua visibilidade aumentaria em relação a Jorge Sampaoli, técnico da seleção argentina. Pedido de Marcelo Gallardo, comandante do River, o centroavante de 29 anos ainda alimenta esperanças de estar na Rússia para a disputa da Copa do Mundo.

Segundo o diário argentino Olé, Lucas Pratto reservou uma passagem para terça-feira à noite com destino para Buenos Aires, onde será submetido a exames médicos. De lá, o atacante embarcará direto para a cidade norte-americana de Miami, onde o River Plate está fazendo a sua pré-temporada.

Lucas Pratto, cujo contrato com o São Paulo era válido até o fim de 2020, foi a principal contratação do clube no início do ano passado. No total, o argentino marcou 14 gols em 48 jogos com a camisa tricolor, terminando 2017 como artilheiro da equipe. Agora, ele se junta a Hernanes como perdas da equipe neste começo de ano.

Para a temporada 2018, além de Diego Souza, que chega para substituir Pratto, o São Paulo contratou o goleiro Jean, ex-Bahia, comprou em definitivo o volante Jucilei e o lateral esquerdo Edimar, e recebeu o meio-campista Hudson e o também lateral esquerdo Reinaldo de volta de empréstimo de Cruzeiro e Chapecoense, respectivamente.

Às 19h30 (de Brasília) do dia 17 de janeiro, em Sorocaba, o São Paulo faz sua estreia no Campeonato Paulista contra o São Bento. Além do Tricolor, Ponte Preta, Santo André e São Caetano compõem o Grupo B do Estadual.