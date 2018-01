São Paulo oficializa contratação de Diego Souza por duas temporadas

O São Paulo fechou neste domingo a contratação de Diego Souza, por R$ 10 milhões, junto ao Sport. O Leão vendeu a totalidade dos direitos econômicos que detinha do camisa 87 e transferiu em definitivo os direitos federativos ao Tricolor. A transação não envolve outros atletas.

Diego Souza desembarca em São Paulo nos próximos dias, realizará exames médicos e já será integrado ao elenco de Dorival Júnior. Ele é o segundo reforço do São Paulo para 2018, após a contração do goleiro Jean, vindo do Bahia, e assinou contrato até o fim de 2019, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

Pelo Twitter, o São Paulo divulgou um vídeo do jogador mandando um recado para a torcida são-paulina: “Alô torcida do São Paulo. Queria dizer que eu estou chegando, muito feliz e que 2018 possa ser maravilhoso para todos nós. Gostaria de agradecer ao presidente Leco e ao Raí pelos esforços que fizeram junto do Alexandre Barros (presidente do Sport). Então, dizer para vocês: me aguardem, estou chegando!”.

O meia-atacante chega como provável substituto de Lucas Pratto, com a iminente saída do centroavante que está próximo de ser vendido ao River Plate, da Argentina. Com 32 anos, Diego Souza ainda será importante pela sua experiência, sobretudo após a saída de Hernanes, que voltou à China.

A negociação pelo jogador se arrastou desde o início de dezembro, com o Sport fazendo jogo duro para ceder seu atleta. O Tricolor fez uma primeira proposta oferecendo R$ 6 milhões, mas não foi aceita pelo clube de Recife, que pediu na sequência R$ 10 milhões.

Nesta semana, os rumores sobre a saída do meia-atacante rumo ao clube paulista aumentaram após ele não se reapresentar junto ao elenco rubro-negro no CT José de Andrade Médicis. Após anunciar a concretização do negócio, o Sport agradeceu a Diego Souza pelos serviços prestados com a camisa rubro-negra – 173 partidas e 57 gols – e desejou sorte ao jogador.