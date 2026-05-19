Rival do Brasil, Escócia divulga convocação para a Copa do Mundo

A Escócia anunciou nesta terça-feira os 26 convocados para a Copa do Mundo. Adversária do Brasil na fase de grupos, a seleção comandada por Steve Clarke conta com jogadores das grandes ligas europeias.
O principal nome da convocação é Scott McTominay, eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano na temporada passada, após conquistar o título com o Napoli. Além dele, Andrew Robertson, do Liverpool, Billy Gilmour, também do Napoli, John McGinn, do Aston Villa, Kieran Tierney, do Celtic, e Lewis Ferguson, do Bologna também estão na lista.
A seleção escocesa estreia na Copa do Mundo contra o Haiti, no dia 13 de junho. Além das duas seleções e do Brasil, O Grupo C ainda conta com Marrocos.
Ver essa foto no Instagram
Lista dos convocados
-
- Goleiros: Craig Gordon, Angus Gunn, Liam Kelly.
- Defensores: Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKeena, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
- Meio-campistas: Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay.
- Atacantes: Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland, Ross Stewart.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram