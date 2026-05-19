Portugal divulga lista para a Copa com Cristiano Ronaldo e jovens promessas

A seleção de Portugal divulgou nesta terça-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo K, ao lado de RD Congo, Uzbequistão e Colômbia. O grande destaque é o atacante Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos, disputará mais um Mundial.

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O técnico Roberto Martínez aposta na mescla entre a experiência de nomes consagrados, como Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, e a juventude de talentos como João Neves e Vitinha.

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Veja abaixo a lista dos convocados:

Goleiros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Betis), José Sá (Wolverhampton) e Ricardo Velho (Farense)

Defensores: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Basel), Tomás Araújo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) e Nélson Semedo (Wolverhampton)

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), João Neves (Benfica), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal) e Samu Costa (Mallorca)

Atacantes: Francisco Trincão (Sporting), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Conceição (Porto) e Gonçalo Guedes (Benfica)

Agenda de Portugal

A estreia de Portugal será no dia 17 de junho, contra RD Congo, no NRG Stadium, em Houston (Estados Unidos). Na segunda rodada, a seleção portuguesa enfrenta o Uzbequistão no dia 23 de junho, novamente no NRG Stadium, em Houston. Por fim, encerra sua participação na fase de grupos no dia 27 de junho, contra a Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami (Estados Unidos)