Vôlei Renata vence Monte Carmelo de virada e vai à semifinal da Superliga

O Vôlei Renata garantiu sua ida à semifinal da Superliga na noite desta quinta-feira. Como visitante, o time de Campinas ganhou por 3 sets a 1 do Monte Carmelo, com parciais de 22/25, 26/24, 25/16 e 25/17, resultado que assegurou a classificação.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com a vitória, o time paulista abre 2 a 0 na série de melhor de três das quartas de final. Em uma busca de uma vaga na decisão, a equipe de Campinas espera pelo vencedor do duelo entre Praia Clube e Guarulhos.

📋 Resumo do jogo

MONTE CARMELO 1 X 3 VÔLEI RENATA

🏆 Competição: Superliga Masculina - Quartas de final (jogo 2)

🏟️ Local: Ginásio Raul Belém, Monte Carmelo (MG)

📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Jogando em casa, o Monte Carmelo saiu na frente ao vencer um primeiro set parelho, que terminou em 25 a 22. No segundo, com o placar em 24 a 23 para o time local, o egípcio Hisham sofreu uma grave lesão no momento em que subia para atacar e deixou o jogo. Na sequência, o Vôlei Renata reagiu e fechou em 26 a 24.

O time de Campinas foi dominante no terceiro set e venceu por 25 a 16. No quarto e último, o Vôlei Renata manteve sua superioridade e fez 25 a 18 para selar a classificação à semifinal da Superliga. Como forma de homenagem, o lesionado Hisham foi escolhido como melhor jogador em quadra da partida.

Cruzeiro vence Goiás e se classifica

Também nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Goiás por 3 sets a 0, com parciais de 25 /21, 25/17 e 25/23, no Ginásio do Rio Vermelho, e também garantiu sua vaga na semifinal da Superliga ao fazer 2 a 0 na série de melhor de três.