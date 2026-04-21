Vôlei Renata abre semi da Superliga contra o Praia nesta quarta-feira

O Vôlei Renata inicia a trajetória em busca de mais uma final da Superliga Masculina. Nesta quarta-feira, os campineiros fazem o primeiro jogo da série melhor de três jogos contra o Praia Clube, às 18h30, no Ginásio do Taquaral, em Campinas. O duelo terá transmissão do Sportv 2 e da VBTV, além da CBN Campinas.

Dono da segunda melhor campanha na fase classificatória, o Vôlei Renata tem a vantagem de fazer duas partidas dentro de casa, se necessário. O segundo duelo acontece em Uberlândia, no próximo dia 27 (segunda-feira), e o terceiro no dia 01 (sexta-feira), novamente no Taquaral, se preciso.

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Esta é a terceira temporada seguida que o Vôlei Renata disputa vaga na semifinal da Superliga, além da sétima em sua história. Os comandados do técnico Horácio Dileo garantiram a vaga na semifinal ao eliminarem Monte Carmelo com duas vitórias por 3 a 1, tanto no Taquaral quanto no interior de Minas Gerais.

"Conseguimos passar por uma série difícil para nós, como foi contra Monte Carmelo, em dois jogos. E agora, esperamos uma série também muito difícil. É um time que a gente conhece muito bem, do mesmo jeito que eles conhecem a gente. Então, é uma série de detalhes, sem sombra de dúvidas.", comentou o técnico Horácio Dileo.

"A gente é muito preocupado com o nosso dia-a-dia, com o nosso trabalho. Aquilo que a gente passou na temporada foi incrível, mas passou, né? E daqui pra frente é o que importa. Então, a gente está totalmente focado, sabendo da dificuldade que vai ser essa série.", analisou o levantador Bruno.

Tempo de preparação

Entre a classificação nas quartas-de-final e o jogo desta quarta-feira, os campineiros tiveram cerca de dez dias de preparação, tempo que a comissão técnica aproveitou para acertar o time, mas também para descansar o elenco.

"Para nós foi muito importante, vínhamos de muitos jogos em sequência, sem muito descanso. De fato, acabamos a Copa Brasil em um domingo, na quarta já estávamos jogando novamente. O Departamento médico e o preparador físico trabalharam muito, muito bem.", complementou Dileo.

Este será o quarto encontro entre os times na temporada. Além da primeira fase da Superliga, Vôlei Renata e Praia Clube duelaram também no Mundial de Clubes, disputado em Belém, no final do ano passado.