Vôlei Renata vence Praia Clube e garante a primeira vaga na final da Superliga

Nesta segunda-feira, o Vôlei Renata se tornou o primeiro classificado à final da Superliga Masculina 2025/26. O clube de Campinas bateu o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/18 e 25/19, no Ginásio UTC, em Uberlândia (MG).

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Vôlei Renata na final

Com a vitória, o Renata fechou a melhor de três em 2 a 0 e avançou para enfrentar o vencedor do confronto entre Minas e Cruzeiro. A final acontecerá no dia 10 de maio (domingo), às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📋 Resumo do jogo

PRAIA CLUBE 0 X 3 VÔLEI RENATA

🏆 Competição: Superliga Masculina - Semifinal (jogo 2)

🏟️ Local: Ginásio UTC, Uberlândia (MG)

📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Pelo Renata, com 18 pontos, Adriano foi o maior pontuador da partida, mas foi seu companheiro Bruninho quem foi eleito o melhor em quadra e levou o troféu Viva Vôlei. Já do lado do Praia, Franco foi o líder em pontos, com 13.

Em um primeiro set disputado ponto a ponto, os visitantes garantiram a vitória na parcial por 27 a 25. Apesar do início também equilibrado do segundo set, o Renata cresceu da metade para o fim e venceu por 25 a 18. Mantendo a superioridade, a equipe campinense teve uma sequência de seis pontos seguidos no terceiro set (13 a 9) e arrancou para a vitória e classificação por 25 a 19.