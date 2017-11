Taubaté leva a melhor e encerra invencibilidade do Cruzeiro

Em jogo adiantado da 11ª rodada da Superliga masculina, o Taubaté recebeu o Cruzeiro, em reedição da última final do torneio, vencida pelos mineiros. Desta vez, porém, os paulistas levaram a melhor. Em duelo equilibrado, o placar foi de 3 sets a 2, com parciais de 21/25, 26/24, 28/26, 24/26 e 15/6.

No primeiro set, após início equilibrado, os mineiros embalaram na metade da parcial, chegando a abrir 17 a 11. Depois, bastou administrar o placar, frear uma possível reação dos paulistas e fechar em 25 a 21, saindo na frente fora de casa.

Com apoio da torcida, porém, o Taubaté cresceu no jogo e não se deixou abater. A segunda parcial foi extremamente equilibrada, ficando empatada até o 24 a 24. No momento decisivo, foram os mandantes que conseguiram dois pontos seguidos para fechar em 26 a 24.

O roteiro se repetiu no terceiro. O Cruzeiro chegou a ter desvantagem, mas foi buscar a igualdade e, novamente, o set não foi fechado em 25. E assim como no segundo, foram os paulistas que levaram a melhor: 28 a 26.

Precisando reagir para não perder a partida no quarto set, os mineiros mostraram força e lideraram a quarta parcial do início ao fim. Após os paulistas ameaçarem uma reação, os visitantes fizeram 26 a 24.

No set decisivo, o início de Taubaté foi fulminante, marcando 4 a 0 rapidamente. Depois, aumentaram a vantagem para abrir 8 a 2 na metade da parcial. Sem perder o ritmo, o placar final foi de 15/6, definindo o triunfo da equipe do interior de São Paulo.

Os cruzeirenses voltam a campo na sexta-feira, fora de casa, contra o Caramuru. No domingo, é a vez de os paulistas jogarem, novamente em seus dominíos, contra o Canoas.