Sesi-SP e Taubaté fazem o primeiro jogo da final da Superliga nesta terça

A Superliga masculina de vôlei 18/19 chegou em um dos momentos mais esperados da temporada com a série melhor de cinco pela final da competição. Nesta terça-feira, dia 23, Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic disputarão o primeiro confronto decisivo, às 21h30 (de Brasília), no Ginásio do Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo.

O duelo promete muito equilíbrio. No primeiro turno da fase de classificação, o Taubaté levou a melhor no confronto, quando venceu por 3 sets a 1, em São Paulo. No returno, o time da capital paulista devolveu o mesmo placar e venceu a equipe de Taubaté por 3 sets a 1, em Taubaté.

Para chegar à final, o Sesi-SP passou pelo Vôlei UM Itapetininga nas quartas de final e o Sesc RJ na semifinal. Já o Funvic eliminou o Vôlei Renata nas quartas e o Sada Cruzeiro na semi.

“As expectativas são as melhores. Os dois times chegam com crédito nessa final depois de fazerem principalmente um returno muito bom. Espero que seja um jogo de nível técnico alto pelo o que as duas equipes representam com seus jogadores. Será importante tirar um pouco da pressão e jogar com poucos erros para o público desfrutar de um grande espetáculo”, analisou William, levantador do Sesi.

Pelo lado do Taubaté, o levantador e capitão da equipe, Rapha, comentou sobre o momento decisivo da competição e falou da expectativa sobre a série contra o Sesi-SP.

“É muito importante ressaltar que cada fase dos playoffs é como um campeonato diferente. Nós conseguimos construir um caminho vitorioso e de superação até chegar a essa final, e isso nos motiva muito, nos deixa satisfeitos com o que alcançamos, mas não é suficiente. Estamos motivados em busca desse título inédito para Taubaté, mas sabemos que do outro lado teremos a melhor equipe da primeira fase, que vem jogando um voleibol muito consistente”, afirmou Rapha.

O confronto colocará em quadra três campeões olímpicos de cada lado. Pelo Sesi-SP, o levantador William, o central Éder e o ponteiro Lipe. No Taubaté, os ponteiros Lucarelli e Douglas Souza e o central Lucão.

Confira todos os jogos da final da Superliga Masculina, segundo horário de Brasília:

PRIMEIRA RODADA

23.04 (TERÇA-FEIRA) – Sesi-SP x EMS Taubaté Funvic (SP), às 21h30, no Sesi Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

SEGUNDA RODADA

27.04 (SÁBADO) – EMS Taubaté Funvic (SP) x Sesi-SP, às 21h30, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP)

TERCEIRA RODADA

30.04 (TERÇA-FEIRA) – Sesi-SP x EMS Taubaté Funvic (SP), às 21h30, na Arena Suzano, em Suzano (SP)

QUARTA RODADA (SE NECESSÁRIO)

04.05 (SÁBADO) – EMS Taubaté Funvic (SP) x Sesi-SP, às 21h30, na Arena Suzano, em Suzano (SP)

QUINTA RODADA (SE NECESSÁRIO)

11.05 (SÁBADO) – Sesi-SP x EMS Taubaté Funvic (SP), às 21h30, na Arena Suzano, em Suzano (SP)