Sada Cruzeiro vence Minas e enfrentará Vôlei Renata na final da Superliga Masculina

O Sada Cruzeiro venceu o Itambé Minas na noite desta sexta-feira e garantiu a classificação para a grande final da Superliga Masculina de Vôlei. Em um clássico disputado no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), a equipe celeste superou o arquirrival por 3 sets a 1 (parciais de 20/25, 26/24, 25x/3 e 25/20), fechou a série melhor de três em 2 a 1 e carimbou o passaporte para a sua 12ª decisão na história da competição nacional.

Em busca de mais uma taça

Com a vitória e a classificação assegurada, o Sada Cruzeiro agora encara o Volêi Renata na final, marcada para o próximo dia 10 de maio, às 10h (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). O Itambé Minas, por sua vez, encerra sua participação no torneio.

A final da Superliga Masculina será a mesma pelo segundo ano consecutivo. Na ocasião, o Sada Cruzeiro levou a melhor.

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📋 Resumo do jogo

SADA CRUZEIRO 3 x 1 ITAMBÉ MINAS

🏆 Competição: Superliga Masculina de Vôlei | Semifinal

🏟️ Local: Ginásio do Riacho, Contagem (MG)

📅 Data: 01 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Sets

🏐 1º Set: Cruzeiro 20 x 25 Minas

🏐 2º Set: Cruzeiro 26 x 24 Minas

🏐 3º Set: Cruzeiro 25 x 23 Minas

🏐 4º Set: Cruzeiro 25 x 20 Minas

Como foi o jogo

No primeiro set, o Minas se mostrou muito mais consistente. Os visitantes abriram 19 a 16 e administraram até fechar a parcial em 25 a 20.

No segundo set, o Sada Cruzeiro começou melhor, mas o Minas encostou. A tensão marcou a reta final da parcial, que ficou empatada em 23 a 23. Coube ao Cruzeiro ter mais frieza, fechando em 26 a 24.

A terceira parcial seguiu equilibrada. Nos momentos decisivos, brilhou novamente o central Otávio, para garantir o placar em 25 a 23 para o Cruzeiro.

Já no quarto set, o embalo da virada falou mais alto. Mais solto e empurrado pela torcida, o Cruzeiro assumiu o controle, encaixou a defesa e ditou o ritmo para fechar a conta em 25 a 20, explodindo a quadra em comemoração pela 12ª vaga celeste em finais da Superliga.

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