Praia Clube vence o Guarulhos e larga na frente nas quartas da Superliga

O Praia Clube largou na frente nas quartas de final da Superliga. Na tarde deste domingo, jogando em casa, o time mineiro ganhou por 3 sets a 0 do Vôlei Guarulhos, com parciais de 25 a 23, 25 a 19 e 26 a 24. Agora, em caso de vitória no próximo jogo, que será na sexta-feira, o Praia se classificará para a semifinal da competição.

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Como foi o jogo

Terceiro colocado na fase de liga, o Praia controlou o primeiro set, apesar de sofrer no final, e venceu por 25 a 23. No segundo período, o domínio continuou e os mineiros fecharam com a parcial de 25 a 19. O terceiro e último set foi o mais disputado da partida. Após um empate em 24 a 24, o Praia Clube conseguiu uma sequência de pontos e fechou a partida com um 26 a 24.

Próximo jogo

O próximo duelo entre as equipes será no dia 10 de abril, na próxima sexta-feira, às 18h30 (de Brasília). Em caso de vitória do Guarulhos, donos da casa neste próximo jogo, haverá uma nova partida para decidir quem irá às semifinais da Superliga.