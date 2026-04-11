Guarulhos vence em jogo de cinco sets e segue vivo nas quartas da Superliga

Praia Clube e Guarulhos estão empatados nas quartas de final da Superliga. Na noite desta sexta-feira, jogando em casa, o Guarulhos ganhou por 3 sets a 2 do Praia, com parciais de 25 a 16, 21 a 25, 25 a 22, 21 a 25 e 15 a 12. Agora, quem vencer o próximo jogo da série se classificará para a semifinal da competição.

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Como foi o jogo

Precisando da vitória para seguir na competição, o Guarulhos começou com tudo e venceu o primeiro set por 25 a 16. No segundo período, os mineiros recuperaram e fecharam com a parcial de 25 a 21. O terceiro foi o mais disputado da partida, fechando em 25 a 22 para o Guarulhos.

No quarto set, o Praia se recuperou e venceu por 25 a 21. Empatadas no placar, as duas equipes foram para o quinto set. O Guarulhos venceu com um placar de 15 a 12 e fechou a partida.

Próximo jogo

O jogo decisivo das quartas de final acontecerá na quinta-feira, 16 de março, às 18h30, no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG).

Suzano 3 x 0 Minas

Também nesta sexta-feira, o Suzano venceu o Minas em casa por 3 a 0, com parciais de 26 a 24, 25 a 18 e 25 a 22. A equipe empata a série e pode se classificar para a semifinal em caso de vitória no próximo duelo.