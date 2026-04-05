Cruzeiro atropela Goiás e encaminha vaga à semi da Superliga

O Cruzeiro está a uma vitória de alcançar a semifinal da Superliga masculina de vôlei. Neste sábado, os mineiros venceram o Goiás por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/18, em jogo disputado no Ginásio Poliesportivo do Riacho.

Situação da tabela

Agora, o Goiás precisa vencer para forçar o terceiro jogo. Caso os goianos não vençam, o Cruzeiro irá à semifinal da Superliga. O jogo de volta é na próxima quinta-feira (9), no Ginásio Rio Vermelho.

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O jogo

O Cruzeiro já demonstrou superioridade desde os primeiros momentos do set inicial. Rapidamente, os mineiros abriram 7 a 3 no placar e, apesar de verem o Goiás diminuir a vantagem em alguns momentos, não tiveram problema em encerrar o período com o placar de 25 a 19.

No segundo set, o Goiás até começou melhor, mas viu o Cruzeiro emendar sequências de pontos e não conseguiu acompanhar os mineiros, que foram ao último set vencendo por 25 a 20.

Atrás no placar, o Goiás viu o Cruzeiro demonstrar a sua superioridade no terceiro período. Abrindo 10 a 6 e, logo depois, 20 a 13, os mineiros não tiveram problema em encerrar o duelo em um 25 a 19.

Veja o outro resultado da Superliga neste sábado:

Vôlei Renata 3 x 1 Monte Carmelo.

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