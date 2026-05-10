Cruzeiro supera Vôlei Renata pelo segundo ano seguido e é decacampeão da Superliga Masculina

Neste domingo, na reedição da final da última temporada, o Cruzeiro conquistou o título da Superliga Masculina 2025/26 ao vencer o Vôlei Renata por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 27/25 e 25/21. A final em jogo único foi disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

10 vezes Sada Cruzeiro! 🏆 O Sada Cruzeiro é campeão da Superliga Masculina!!! O time celeste chega ao topo da competição pela décima vez!🔥 Parabéns aos atletas, ao técnico Filipe Ferraz e à comissão técnica!👏🏻#cbv #volei #voleibrasil #SuperligaMasculina pic.twitter.com/KB2Wu1T8tV — Vôlei Brasil (@volei) May 10, 2026

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

10 vezes Cruzeiro

Com o título conquistado nesta temporada, o Cruzeiro, maior campeão da Superliga Masculina, alcançou a marca de 10 títulos e se sagrou bicampeão consecutivo, após ter vencido também na temporada 2024/25. Já o Vôlei Renata, que disputou as últimas três finais, nunca foi campeão da competição.

📋 Resumo do jogo

CRUZEIRO 3 X 0 VÔLEI RENATA

🏆 Competição: Superliga Masculina - Final

🏟️ Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 18 pontos marcados, Wellington Openkoski foi o maior pontuador da partida, liderou o Cruzeiro na vitória e levou o troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra. Do lado do Vôlei Renata, Adriano foi o líder em pontos, com 10.

O Cruzeiro começou o jogo em alta rotação e dominou o primeiro set, vencendo por 25 a 15. A equipe de Campinas equilibrou o segundo set e disputou ponto a ponto, mas não conseguiu impedir o time mineiro de vencer por 27 a 25 e abrir 2 sets a 0.

No terceiro set, o Cruzeiro voltou a ser dominante e chegou a abrir seis pontos de vantagem (21 a 15). o Renata reagiu na reta final e conseguiu derrubar a desvantagem para apenas três pontos (21 a 18), mas, no ‘match point’ cruzeirense, Oppenkoski acertou um ataque que, inicialmente foi marcado como bola fora, mas, após pedido de desafio, foi confirmado como bola dentro e selou o 10° título da equipe mineira.