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Cruzeiro supera Vôlei Renata pelo segundo ano seguido e é decacampeão da Superliga Masculina

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Foto: Reprodução / Sada Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 10/05/2026 às 11:55 • Atualizado 10/05/2026 às 11:57

Neste domingo, na reedição da final da última temporada, o Cruzeiro conquistou o título da Superliga Masculina 2025/26 ao vencer o Vôlei Renata por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 27/25 e 25/21. A final em jogo único foi disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

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10 vezes Cruzeiro

Com o título conquistado nesta temporada, o Cruzeiro, maior campeão da Superliga Masculina, alcançou a marca de 10 títulos e se sagrou bicampeão consecutivo, após ter vencido também na temporada 2024/25. Já o Vôlei Renata, que disputou as últimas três finais, nunca foi campeão da competição.

📋 Resumo do jogo 

CRUZEIRO 3 X 0 VÔLEI RENATA

🏆 Competição: Superliga Masculina - Final
🏟️ Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 18 pontos marcados, Wellington Openkoski foi o maior pontuador da partida, liderou o Cruzeiro na vitória e levou o troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra. Do lado do Vôlei Renata, Adriano foi o líder em pontos, com 10.

O Cruzeiro começou o jogo em alta rotação e dominou o primeiro set, vencendo por 25 a 15. A equipe de Campinas equilibrou o segundo set e disputou ponto a ponto, mas não conseguiu impedir o time mineiro de vencer por 27 a 25 e abrir 2 sets a 0.

No terceiro set, o Cruzeiro voltou a ser dominante e chegou a abrir seis pontos de vantagem (21 a 15). o Renata reagiu na reta final e conseguiu derrubar a desvantagem para apenas três pontos (21 a 18), mas, no ‘match point’ cruzeirense,  Oppenkoski acertou um ataque que, inicialmente foi marcado como bola fora, mas, após pedido de desafio, foi confirmado como bola dentro e selou o 10° título da equipe mineira.

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