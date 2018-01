Campinas sai atrás diante do São Caetano, mas arranca virada

O Campinas levou um susto, mas conseguiu conquistar uma importante vitória dentro de casa. Nesta terça-feira, o time do interior paulista recebeu o São Caetano, pela terceira rodada do returno da Superliga feminina, e venceu por 3 sets a 1 (22/25, 25/23, 25/18 e 25/18).

A partida começou difícil para o time mandante, que acabou não conseguindo confirmar o favoritismo e saiu do o primeiro set com derrota. No entanto, a partir da segunda parcial, as campineiras deram a volta por cima e mostraram muita consistência para garantir o triunfo.

Com o resultado, o Campinas se aproximou das líderes da Superliga, fechando o grupo das três primeiras colocadas, com 31 pontos. Em busca de subir ainda mais na tabela, o time já se prepara para o grande jogo fora de casa diante do Pinheiros, às 21h30 (de Brasília) da próxima sexta-feira.

Já o São Caetano amarga uma das últimas posições da classificação e luta por uma grande reação para avançar aos playoffs, já que soma apenas 16 pontos. Pela próxima rodada, a equipe da região metropolitana de São Paulo volta para casa para encarar o poderoso time do Rio de Janeiro.

Nesta terça de rodada quase cheia pela Superliga, outros times da parte de cima da tabela ainda entram em quadra. Em partidas marcadas para as 20h, o Minas recebe o Fluminense, enquanto o Rio também atua em casa diante do Valinhos. Já o Praia Clube só atua pela rodada no dia 27 de janeiro, quando encara o Pinheiros.

Confira todos os resultados desta terça-feira pela Superliga feminina:

Bauru 3 x 1 Brasília (25/15, 25/17, 26/28 e 29/27)

Barueri 3 x 0 Sesi-SP (25/17, 27/25 e 25/7)

Campinas 3 x 1 São Caetano (22/25, 25/23, 25/18 e 25/18)

Minas 3 x 0 Fluminense (25/23, 25/17 e 25/13)

Rio 3 x 0 Valinhos (25/15, 25/19, 25/12)