Praia Clube domina Minas e conquista tricampeonato da Superliga Feminina

Neste domingo, o Praia Clube venceu o Minas por 3 sets a 0 e se sagrou campeão da Superliga de Vôlei feminino dentro do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), com parciais de 29/27, 25/21 e 25/13.

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Praia campeão

Tendo conquistado a Superliga na temporada 2017/2018 e 2022/2023, a equipe se tornou tri campeã da competição.

📋 Resumo do jogo

PRAIA CLUBE 3 X 0 MINAS

🏆 Competição: Superliga Feminina - Final

🏟️ Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

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Como foi o jogo

O Praia garantiu uma vantagem inicial no duelo, porém o primeiro set foi extremamente disputado entre as duas equipes. Com dois set points, o Minas desperdiçou a chance de fechar a parcial e viu o Praia vencer apenas no sétimo set point, com o placar de 29/27.

No segundo set, o Minas começou melhor. Julia Nowicka anotou dois aces e ajudou a equipe a abrir cinco pontos de vantagem. No entanto, o Minas viu o Praia Clube crescer no jogo, aproveitar as oportunidades e virar.

No set decisivo, a equipe de Uberlândia contou com o protagonismo da capitã Adenízia e da ponteira Payton Caffrey. O Praia Clube dominou o Minas e se sagrou campeão após Caffrey confirmar o ponto final da partida.