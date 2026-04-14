Osasco vence o Minas fora de casa e fica a uma vitória da final da Superliga

Nesta segunda-feira, o Osasco saiu na frente na disputa por uma vaga na decisão da Superliga. Após perder a primeira parcial, a equipe paulista se recuperou e venceu o Minas por 3 sets a 1, com parciais de 26/28, 25/22, 25/18 e 28/26, em Belo Horizonte, no primeiro jogo pela semifinal.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com a vitória, o Osasco abre 1 a 0 na melhor de três e fica a um triunfo de garantir sua ida à decisão. A segunda partida será realizada no Ginásio José Liberatti, na sexta-feira, às 18h30 (de Brasília).

📋 Resumo do jogo

MINAS 1 X 3 OSASCO

🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)

🏟️ Local: Arena UNIBH, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 17 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 22 pontos cada, Hilary Johnson (Minas) e Bianca Cugno (Osasco) foram as maiores pontuadoras da partida. A norte-americana Catie Baird, autora de 21 pontos pelo time visitante, acabou eleita a melhor jogadora da partida disputada em Belo Horizonte.

“Estou muito orgulhosa da forma que jogamos, como um time. Mesmo nos momentos em que não estávamos bem em quadra, não deixamos de nos ajudar, de atuar como uma equipe, unida e focada no nosso objetivo, seguindo o nosso plano de jogo. Vamos seguir, juntas, para o próximo desafio, desta vez com o apoio da nossa torcida, na nossa casa”, disse Baird.

Em um primeiro set parelho, ambas as equipes tiveram a oportunidade de fechar, mas, com o ponto de Mariia Khaletskaya, o Minas fez 28 a 26 e saiu na frente. Na segunda parcial, o Osasco conseguiu abrir vantagem no final e venceu por 25 a 22 para empatar a partida.

No terceiro set, o time visitante chegou a estar sete pontos atrás (14 a 7), mas conseguiu uma grande recuperação e venceu por 25 a 18. Tentando levar a definição para o tie-break, o Minas endureceu o quarto set, mas acabou superado por 28 a 26.

Próximo jogo

Osasco x Minas

🏆 Competição: Superliga Feminina - Semifinal (jogo 1)

📅 Data: 17 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio José Liberatti, Osasco (SP)