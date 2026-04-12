Osasco e Minas abrem disputa por ida à final da Superliga nesta segunda

Às 18h30 (de Brasília) desta segunda-feira, em Belo Horizonte, Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas abrem a disputa pela ida à decisão da Superliga. O primeiro jogo da série melhor de três pela semifinal terá transmissão do Sportv 2 e da plataforma de streaming da Volleyball World.

“O playoff contra o Minas promete ser muito duro, como foram todos os nossos jogos nesta temporada. Vamos abrir a série fora de casa, mas estamos confiantes. Tivemos uma ótima semana de treinos e estudos. Estamos na reta final da Superliga e o trabalho agora é intenso”, disse a líbero Camila Brait.

A partida desta segunda-feira será o quarto encontro entre as duas equipes nesta temporada. Até o momento, com duas vitórias, Osasco leva vantagem sobre o Minas em 2026. “Nosso objetivo está cada vez mais perto. Agora é cabeça boa, garra em todas as bolas e lutar pela vitória com todas as nossas forças”, acrescentou Brait.

A segunda partida do playoff será realizada nesta sexta-feira, no Ginásio José Liberatti. O jogo de desempate, em caso de necessidade, está programado para o dia 24 de abril, em Belo Horizonte. A outra semifinal da Superliga será disputada entre Sesc RJ Flamengo e Dentil Praia Clube.