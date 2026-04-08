Osasco e Gerdau Minas iniciam série por vaga na final da Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde dá o pontapé inicial em sua caminhada rumo à final da Superliga feminina nesta segunda-feira. A equipe paulista encara o Gerdau Minas em uma série melhor de três jogos, com o primeiro duelo marcado para a Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília).

O segundo confronto está agendado para a sexta-feira, 17, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Caso uma terceira partida seja necessária, ela ocorrerá na sexta-feira seguinte, 24, novamente na capital mineira.

Onde assistir

Os embates entre Osasco São Cristóvão Saúde e Gerdau Minas terão cobertura ao vivo pelo SporTV 2 e pela plataforma de streaming VBTV.

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Na atual temporada, Osasco e Minas se enfrentaram em três oportunidades, com superioridade das paulistas. Sob o comando do técnico Luizomar, a equipe osasquense venceu o adversário no returno da Superliga, por 3 sets a 1, em Belo Horizonte, e também conquistou o pentacampeonato da Copa Brasil, vencendo por 3 a 1 em Londrina.

O único revés das paulistas ocorreu no primeiro turno da fase classificatória do campeonato nacional, quando perderam por 3 a 2 no ginásio José Liberatti, em 4 de dezembro do ano passado. A líbero e capitã do Osasco São Cristóvão Saúde, Camila Brait, expressou confiança e determinação para a semifinal.

"Sabemos que será uma série muito dura e estamos trabalhando muito para chegar no nosso melhor momento física, técnica e taticamente. O Luizomar e sua comissão técnica têm intensificado os trabalhos, equilibrando tempo de quadra e de estudo. Vamos com tudo, colocar o coração e jogar com coragem para lutar por mais essa final", disse.

Paralelamente, a outra semifinal da temporada opõe Sesc RJ Flamengo e Dentil Praia Clube. A grande decisão da Superliga já tem data e local definidos: 3 de maio (domingo), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.