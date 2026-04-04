Em jogo de cinco sets, Minas bate o Maringá e avança às semis da Superliga feminina

O Gerdau/Minas está na semifinal da Superliga. Na noite desta sexta-feira, jogando como visitante, o time mineiro ganhou por 3 sets a 2 do Unilife Maringá, com parciais de 21 a 25, 25 a 17, 22 a 25, 25 a 22 e 15 a 11. A equipe havia ganhado o primeiro jogo da melhor de três por 3 sets a 0.

CLASSIFICADAS!!!!✅

Vitória do Gerdau Minas por 3 sets a 2. 5º SET | Sancor Maringá 11 x 15 Gerdau Minas#GerdauMinas #Minas90 #90AnosDeHistórias pic.twitter.com/XRcOrmvGem — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) April 4, 2026

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Como foi o jogo

Segundo colocado na fase de liga, o Minas saiu atrás e perdeu o primeiro set por 25 a 11. A equipe mineira se recuperou no segundo set e empatou a partida, vencendo por 25 a 17. O Maringá voltaria a ficar na frente do placar na terceira parcial, com um 25 a 22. No quarto set, os mineiros buscaram a diferença e aplicaram, também, um 25 a 22. No tiebreak, o Minas carimbou a vaga na semifinal, vencendo por 15 a 11.

Flamengo na semi

No Rio de Janeiro, o Sesc RJ Flamengo venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, também nesta sexta-feira. Os cariocas avançaram para a próxima fase com parciais de 25 a 21, 27 a 25 e 25 a 23.

Próxima fase

Na semifinal da Superliga feminina, o Minas enfrentará o Osasco São Cristovão Saúde. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o vencedor do duelo entre Praia Clube e Sesi Bauru, que acontece nesta terça-feira