CBV divulga tabela da série final feminina de vôlei entre Praia Clube e Minas

A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou no início da tarde desta terça-feira a tabela do playoff final da Superliga Cimed feminina de 2018/2019. A primeira partida, de uma série melhor de três, entre Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube acontece no domingo dia 21 de abril, no Mineirinho, em Belo Horizonte, às 11h (de Brasília).

Já o segundo duelo 100% será cinco dias depois, em 26 de abril, no Saziázinho, em Uberlândia, às 21h30. Caso necessário, a terceira partida será novamente em BH, no Mineirinho, em razão da melhor campanha do Minas no torneio. O jogo será em 3 de maio, às 21h30.

Praia Clube e Minas chegaram à final após eliminarem o Vôlei Bauru e Osasco-Audax, respectivamente, na última segunda-feira. No primeiro jogo da noite, o Praia Clube derrotou o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 0, parciais de 25/18, 25/21 e 25/14, enquanto o Minas foi superior e fechou a decisão por 3 sets a 1, parciais de 25/15, 19/25, 27/25 e 25/19.

O Praia Clube brigará pelo segundo título, já que levantou o troféu na edição passada, superando o Rio de Janeiro na grande final. Já o Minas buscará o tricampeonato depois das conquistas de 1992 e 2002. Assim como as semifinais, o campeão será conhecido em uma melhor de três partidas.

SUPERLIGA CIMED FEMININA 18/19

FINAIS

PRIMEIRA RODADA

21.04 (DOMINGO) – Itambé/Minas x Dentil/Praia Clube, às 11h, no Mineirinho, em Belo Horizonte (MG)