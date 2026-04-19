Milan vence Verona e retorna à vice-liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, o Milan venceu o Verona por 1 a 0, no Stadio Marcantonio Bentegodi, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O autor do gol da vitória foi o meio-campista Adrien Rabiot.
We come away from Verona with the victory 💪
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— AC Milan (@acmilan) April 19, 2026
Situação da tabela
Com o resultado, o Milan retomou a vice-liderança com 66 pontos, aproveitando o tropeço da Napoli diante da Lazio, neste sábado. Já o Verona permanece na penúltima posição, com apenas 18 pontos somados.
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Resumo do jogo
🔵VERONA 0 x 1 MILAN
Competição: Campeonato Italiano - 33ª rodada
Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona (ITA)
Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 10h (de Brasília)
Gols
- Adrien Rabiot, aos 41 minutos do 1ºT (Milan)
Como foi o jogo?
O Milan abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Rafael Leão recebeu na intermediária e acionou Rabiot, que invadiu a área e finalizou rasteiro para marcar.
Na segunda parte do confronto, o Verona partiu para o ataque, mas não teve sucesso. Já o Milan preferiu se defender, sem chegar com consistência no gol adversário.
Próximos jogos
🔵Verona🔵
Jogo: Verona x Lecce
Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: Stadio Marcantonio Bentegodi
Milan
Jogo: Milan x Juventus
Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 15h45 (de Brasília)
Local: San Siro