Milan vence Verona e retorna à vice-liderança do Campeonato Italiano

Neste domingo, o Milan venceu o Verona por 1 a 0, no Stadio Marcantonio Bentegodi, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O autor do gol da vitória foi o meio-campista Adrien Rabiot.

We come away from Verona with the victory 💪 Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/s8JbnVsdk6 — AC Milan (@acmilan) April 19, 2026

Situação da tabela

Com o resultado, o Milan retomou a vice-liderança com 66 pontos, aproveitando o tropeço da Napoli diante da Lazio, neste sábado. Já o Verona permanece na penúltima posição, com apenas 18 pontos somados.

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Resumo do jogo

🔵VERONA 0 x 1 MILAN

Competição: Campeonato Italiano - 33ª rodada

Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona (ITA)

Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 10h (de Brasília)

Gols

Adrien Rabiot, aos 41 minutos do 1ºT (Milan)

Como foi o jogo?

O Milan abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Rafael Leão recebeu na intermediária e acionou Rabiot, que invadiu a área e finalizou rasteiro para marcar.

Na segunda parte do confronto, o Verona partiu para o ataque, mas não teve sucesso. Já o Milan preferiu se defender, sem chegar com consistência no gol adversário.

Próximos jogos

🔵Verona 🔵

Jogo: Verona x Lecce

Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Stadio Marcantonio Bentegodi

Milan

Jogo: Milan x Juventus

Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada

Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro