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Milan vence Verona e retorna à vice-liderança do Campeonato Italiano

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Foto por PIERO CRUCIATTI / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 19/04/2026 às 12:52 • Atualizado 19/04/2026 às 13:33

Neste domingo, o Milan venceu o Verona por 1 a 0, no Stadio Marcantonio Bentegodi, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O autor do gol da vitória foi o meio-campista Adrien Rabiot.

Situação da tabela

Com o resultado, o Milan retomou a vice-liderança com 66 pontos, aproveitando o tropeço da Napoli diante da Lazio, neste sábado. Já o Verona permanece na penúltima posição, com apenas 18 pontos somados.

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📋 Resumo do jogo 

🟡🔵VERONA 0 x 1 MILAN 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Italiano - 33ª rodada
🏟️ Local: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona (ITA)
📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 10h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Adrien Rabiot, aos 41 minutos do 1ºT (Milan)

Como foi o jogo?

O Milan abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Rafael Leão recebeu na intermediária e acionou Rabiot, que invadiu a área e finalizou rasteiro para marcar.

Na segunda parte do confronto, o Verona partiu para o ataque, mas não teve sucesso. Já o Milan preferiu se defender, sem chegar com consistência no gol adversário.

Próximos jogos

🟡🔵Verona🟡🔵

⚔️ Jogo: Verona x Lecce
🏆 Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
🏟️ Local: Stadio Marcantonio Bentegodi

🔴⚪ Milan 🔴⚪

⚔️ Jogo: Milan x Juventus
🏆 Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
🏟️ Local: San Siro

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