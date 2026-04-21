Wolverhampton tem seu rebaixamento para a 2ª divisão inglesa confirmado

O Wolverhampton foi matematicamente rebaixado da Premier League para a Championship (a segunda divisão inglesa) após o empate sem gols entre West Ham e Crystal Palace nesta segunda-feira.

O Wolves, que soma atualmente 17 pontos, está agora a 16 pontos da zona de permanência na elite do futebol inglês, restando apenas cinco rodadas para o fim do campeonato (com um máximo de 15 pontos ainda em disputa).

O destino da equipe já estava praticamente selado após a derrota, a 22ª em 33 rodadas da liga,sofrida diante do Leeds no sábado (3 a 0). O Wolverhampton retornará, assim, à Championship na próxima temporada, oito anos após sua última passagem pela segunda divisão, durante a campanha de 2017–2018.

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O clube viveu uma temporada 2025/26 catastrófica, do início ao fim. A equipe deixou a 20ª colocação em uma única rodada, após a segunda. E mesmo assim, apenas porque o West Ham havia sofrido mais gols do que eles.

A primeira das três vitórias só veio em janeiro, justamente contra os 'Hammers', por 3 a 0. Houve uma breve recuperação entre o final de fevereiro e meados de março, com duas vitórias importantes contra Aston Villa e Liverpool, seguidas de um empate contra o Brentford. Mas o estrago já estava feito.

A diretoria do clube demitiu o técnico português Vítor Pereira, agora no comando do Nottingham Forest, em novembro, quando a equipe havia conquistado apenas dois pontos após dez rodadas. Seu sucessor, Rob Edwards, não conseguiu reverter a situação.

Atualmente, Burnley (20 pontos) e Tottenham (31 pontos) ocupam as outras duas posições na zona de rebaixamento, da qual o West Ham (33 pontos) luta para escapar.

O Coventry do técnico Frank Lampard, atualmente líder da Championship, confirmou na sexta-feira seu retorno à Premier League na próxima temporada, após 25 anos de ausência.

Com conteúdo da AFP*