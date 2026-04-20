Crystal Palace empata com West Ham e sela primeiro rebaixado no Inglês

Na tarde desta segunda-feira, Crystal Palace e West Ham ficaram no empate por 0 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. O resultado selou o rebaixamento do Wolverhampton.
Situação na tabela
Resumo do jogo
CRYSTAL PALACE 0 x 0 WEST HAM
Competição: Campeonato Inglês
Local: Selhurst Park
Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 16h00 (de Brasília)
Como foi o jogo
A primeira grande oportunidade foi do Crystal Palace. Aos 19 minutos, Larsen encontrou Brennan Johnson livre dentro da área, mas e atacante inglês cabeceou para fora. Aos 26, Johnson levou perigo outra vez, com um belo chute da intermediária que passou raspando tinta da trave direita.
Pouco antes do intervalo, o West Ham também teve sua chance. Diouf cruzou na medida para Mavropanos, que cabeceou para grande defesa de Henderson.
Na segunda etapa, as equipes pouco produziam ofensivamente. Aos 35 minutos, Sarr marcou para os donos da casa, mas o lance foi anulado por toque de mão de Mateta. Sem novas oportunidades, Crystal Palace e West Ham caminharam para um sonolento 0 a 0.
Próximos jogos
Crystal Palace
- Jogo: Liverpool x Crystal Palace
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Inglês
- Local: Anfield
West Ham
- Jogo: West Ham x Everton
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Inglês
- Local: London Stadium
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Lecce 1 x 1 Fiorentina
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