Crystal Palace empata com West Ham e sela primeiro rebaixado no Inglês

Na tarde desta segunda-feira, Crystal Palace e West Ham ficaram no empate por 0 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. O resultado selou o rebaixamento do Wolverhampton.

Situação na tabela

Resumo do jogo

CRYSTAL PALACE 0 x 0 WEST HAM

Competição: Campeonato Inglês

Local: Selhurst Park

Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Como foi o jogo

A primeira grande oportunidade foi do Crystal Palace. Aos 19 minutos, Larsen encontrou Brennan Johnson livre dentro da área, mas e atacante inglês cabeceou para fora. Aos 26, Johnson levou perigo outra vez, com um belo chute da intermediária que passou raspando tinta da trave direita.

Pouco antes do intervalo, o West Ham também teve sua chance. Diouf cruzou na medida para Mavropanos, que cabeceou para grande defesa de Henderson.

Na segunda etapa, as equipes pouco produziam ofensivamente. Aos 35 minutos, Sarr marcou para os donos da casa, mas o lance foi anulado por toque de mão de Mateta. Sem novas oportunidades, Crystal Palace e West Ham caminharam para um sonolento 0 a 0.

Próximos jogos

Crystal Palace

Jogo: Liverpool x Crystal Palace

Liverpool x Crystal Palace Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)

25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília) Competição: Campeonato Inglês

Campeonato Inglês Local: Anfield

West Ham

Jogo: West Ham x Everton

West Ham x Everton Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília)

25 de abril de 2026 (sábado) | 11h (de Brasília) Competição: Campeonato Inglês

Campeonato Inglês Local: London Stadium

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