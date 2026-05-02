Ipswich garante seu retorno à Premier League; Wrexham fica fora da briga pelo acesso

O Ipswich Town garantiu sua volta à Premier League, apenas um ano após seu rebaixamento para a Championship, ao vencer, neste sábado, o Queens Park Rangers por 3 a 0, resultado com o qual a equipe assegurou o segundo lugar e, consequentemente, o acesso direto.

Os 'Tractor Boys', comandados pelo técnico Kieran McKenna, se juntam assim ao líder da Championship, o Coventry, que já havia conquistado sua promoção à elite do futebol inglês.

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O Millwall, atualmente na terceira colocação e apenas um ponto atrás do Ipswich Town, terá de disputar os playoffs se quiser competir na primeira divisão do futebol inglês na próxima temporada, 36 anos após sua última participação na elite (1989–90). As outras equipes que disputarão os playoffs de acesso são Southampton (4º), Middlesbrough (5º) e Hull City (6º).

A partida final, que definirá o terceiro time a conquistar o acesso, está agendada para o dia 23 de maio, no estádio de Wembley.

O clube galês Wrexham, de propriedade dos atores americanos Ryan Reynolds e Rob McElhenney, decepcionou ao ficar a um passo da vaga dos playoffs (terminando em 7º lugar) após não conseguir vencer o Middlesbrough em casa (2 a 2).

Os três clubes rebaixados para a League One (a terceira divisão inglesa) são Oxford, Leicester City e Sheffield Wednesday.

Com conteúdo da AFP*