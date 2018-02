Guaraní e Junior se enfrentam para entrar no grupo do Palmeiras

O último classificado para a fase de grupos para a Copa Libertadores será conhecido nesta quinta-feira. Guaraní-PAR e Junior de Barranquilla da Colômbia entram em campo a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O vitorioso vai ingressar no Grupo 4, se juntando ao Palmeiras, ao Boca Juniors da Argentina e ao Alianza Lima do Peru.

No confronto de ida o Junior fez a lição de casa e ganhou por 1 a 0. Agora, pode empatar que vai se classificar ou até mesmo perder por um gol de diferença, mas a partir de 2 a 1, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate. Caso os paraguaios vençam por 1 a 0 forçarão a disputa de pênaltis. Para avançarem de maneira direta os anfitriões terão que ganhar por dois ou mais gols de diferença.

Na fase anterior, o Junior eliminou outro time do Paraguai, o Olimpia. Já o Guaraní, passou com facilidade pelo Carabobo-VEN.

Na última rodada do Campeonato Colombiano, o Junior usou uma equipe recheada de reservas na derrota por 1 a 0 contra o Atlético Huila. A equipe prioriza avançar para a fase de grupos da Libertadores.