Classificação da Ferroviária nos pênaltis pode impedir Choque-Rei na semi

Após os dois jogos desta terça-feira, o futuro do São Paulo no Campeonato Paulista ficou menos nebuloso. Com o o 0 0 entre Santos e Red Bull e a goleada do Palmeiras sobre o Novorizontino, apenas uma surpreendente classificação da Ferroviária nos pênaltis impediria um Choque-Rei nas semifinais do Estadual. Isso, é claro, se o Tricolor avançar contra o Ituano.

Para o São Paulo não enfrentar o Palmeiras era preciso que o Santos vencesse o Red Bull nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas. As duas equipes, entretanto, protagonizaram um jogo morno, e o placar não foi alterado durante os 90 minutos.

O Verdão, por sua vez, fez seu dever de casa e não deu chances para o Novorizontino. Apesar de ter passado certo sufoco no jogo de ida, os comandados do técnico Luiz Felipe Scolari não tomaram conhecimento dos adversários nesta terça-feira, no Pacaembu, e trataram de golear por 5 a 0.

Como a soma dos pontos das equipes continuam acontecendo mesmo após o fim da primeira fase, o Tricolor teria que vencer o Ituano novamente nesta quarta-feira e contar com a surpreendente classificação da Ferroviária nos pênaltis para não enfrentar o Palmeiras. Neste caso, o São Paulo passaria a ter a terceira melhor campanha, o que o faria enfrentar o Santos, que conta com o segundo melhor desempenho entre os remanescentes.

Se o Ituano conseguir reverter a vantagem do São Paulo construída no primeiro jogo e a Ferroviária se classificar nos pênaltis, as semifinais serão Santos x Ituano e Palmeiras x Ferroviária. Qualquer outro resultado entre Ferroviária x Corinthians faz com que a fase seguinte conte com Palmeiras x Ituano e Santos x Corinthians ou Ferroviária.

Caso os quatro grandes se classifiquem, o Santos enfrenta o Corinthians, enquanto o Palmeiras pega o São Paulo, que terá a difícil missão de jogar a partida de volta no Allianz Parque, onde jamais venceu.