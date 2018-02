Santos enfrenta Santo André por moral antes da Libertadores

O Santos enfrenta o Santo André neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O objetivo do Peixe é focar no jogo, sem pensar na estreia pela Libertadores, quinta-feira, contra o Real Garcilaso, em Cuzco, no Peru.

Vencer o Santo André daria moral ao alvinegro, que vem de duas vitórias consecutivas, diante de São Caetano e São Paulo. A ideia do técnico Jair Ventura é não poupar ninguém. A tendência é que até mesmo Gabigol, pendurado, vá a campo. Copete, que não treinou em campo com os companheiros durante a semana, é desfalque provável.

“O próximo jogo é sempre o mais importante. Perdemos três pontos contra o Bragantino e vencemos fora contra o São Paulo para recuperar, por exemplo. A somatória vai dar a classificação à segunda fase, nosso primeiro objetivo. Penso sempre na próxima partida, a não ser que haja alguma situação de lesão, alguém prestes a estourar. Primeiro a integridade. Caso contrário, é força máxima”, disse o técnico Jair Ventura, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A partida de domingo vai marcar o reencontro do Santos com o zagueiro Domingos e o volante Adriano, revelados nas categorias de base do Peixe.

“Minha relação com o Santos é muito boa, o torcedor tem muito respeito por mim e a recíproca é verdadeira. Defendi a equipe com muita dedicação e agora tenho toda essa disposição vestindo a camisa do Santo André. Estamos muito preparados e vamos buscar a vitória”, afirmou o capitão Domingos.

O Santos lidera o Grupo D do Campeonato Paulista, com 14 pontos. O Santo André é o terceiro colocado no Grupo B, com oito pontos, dois atrás de Ponte Preta e São Paulo. As equipes se enfrentaram pela última vez em fevereiro de 2011, no empate em 1 a 1 no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

Santos x Santo André

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 25 de fevereiro de 2018, domingo

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Gustavo Rodrigues de Oliveira

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Alison; Eduardo Sasha, Renato, Vecchio e Arthur Gomes; Gabigol.

Técnico: Jair Ventura

SANTO ANDRÉ Neneca, Dudu Vieira, Sueliton, Domingos e Lorran; Adriano, Tinga e Garré; Hugo Cabral, Walterson e Lincom.

Técnico: Sérgio Soares