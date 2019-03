Santos enfrenta Novorizontino para manter liderança geral no Paulistão

O Santos recebe o Novorizontino nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, para manter a liderança geral do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a equipe do interior quer pontuar para se manter em segundo e com chance de avançar às quartas de final.

Já classificado e a dois pontos do Red Bull Brasil no Grupo A, o Peixe não contará com Gustavo Henrique e Derlis González, suspensos, e Alison, por causa de um corte no pé. O técnico Jorge Sampaoli armou uma equipe bem ofensiva.

“O trabalho continua igual. O Santos, independentemente da situação, tem de brigar para vencer. O RB está bem próximo. O importante é pontuar e vencer. A vitória traz mais confiança para o grupo. Vai ter a oportunidade do Sampaoli colocar alguns jogadores que não vinham jogando e dar rodagem para o clube”, disse o goleiro Vanderlei.

Segundo colocado no Grupo B, com 16 pontos, o Novorizontino está a três pontos do Palmeiras e a dois do Guarani. Pontuar é fundamental para se manter na zona de classificação.

“Acho que a gente joga forte para a próxima rodada. Será um jogo difícil contra o Santos, fora de casa, mas é jogar jogo ao jogo. Além disso, jogar contra aos grandes dá motivação, porque dá visibilidade e é uma motivação extra. Nós temos condições de fazer um grande jogo e trazer uma vitória”, disse o goleiro Vagner.

Em 2018, o Novorizontino venceu o Santos por 2 a 1, com gols de Olávio e Lucas Veríssimo (contra). O Peixe marcou com Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA

Santos x Novorizontino

Data: 15 de março de 2019

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem: Salim Fende Chavez

Assistentes: Neuza Ines Back e Evandro de Melo Lima

SANTOS: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Aguilar e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Cueva; Soteldo, Rodrygo e Jean Mota

Técnico: Jorge Sampaoli

NOVORIZONTINO: Vagner, Lucas Ramon, Everton Sena, Edson Silva e Paulinho; Adilson Goiano, Matheus Sales e Murilo Henrique; Cléo Silva, Felipe Marques e Carlinhos

Técnico: Roberto Fonseca