Santos terá time ofensivo para enfrentar o Novorizontino; veja provável escalação

O Santos terá um time ofensivo para enfrentar o Novorizontino nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe do técnico Jorge Sampaoli tem três desfalques: Gustavo Henrique e Derlis González (suspensos) e Alison (fora por causa de um corte no pé). Lucas Veríssimo volta a ser relacionado e fica no banco de reservas depois de lesão no joelho direito. Sua última partida foi contra o Fluminense, em outubro.

O meio-campo não deve ter um volante de contenção, com Diego Pituca à frente da área. A tendência é de Luiz Felipe titular depois de estiramento na coxa direita.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Aguilar e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Sánchez e Cueva; Soteldo, Rodrygo e Jean Mota.

O Santos, líder geral do Paulistão, está a dois pontos do Red Bull Brasil, provável rival nas quartas de final.

